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Минобороны опубликовало медиагалерею новых вооружений к показу на форуме "Армия-2016"

Армия и ОПК
30 августа, 4:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
В экспозицию добавлены новые образцы военной техники, которые сопровождаются подробным описанием и высококачественным изображением
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало на своем официальном сайте мультимедийную галерею образцов военной и специальной техники, которые будут представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны.

"В экспозицию добавлены новые образцы военной техники, которые сопровождаются подробным описанием и высококачественным изображением. В галерее представлено более сотни как находящихся на вооружении, так и перспективных образцов боевой и специальной техники", - отмечается в сообщении.

Форум "Армия-2016" пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 6 по 11 сентября с участием свыше тысячи организаций и предприятий, на выставке покажут более 11 тысяч экспонатов. Ожидается, что Армения, Белоруссия, Казахстан и Пакистан развернут на "Армии-2016" национальные павильоны. Также на выставке будут представлены предприятия ряда других стран.

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