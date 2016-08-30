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Группировка четырех тысяч военнослужащих участвует в учениях на юге России

Армия и ОПК
30 августа, 5:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
В составе межвидовой группировки войск задачи выполняют подразделения Западного и Центрального военных округов, переброшенные в Волгоградскую область
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Масштабные тактико-специальные учения проходят в Волгоградской области в рамках внезапной проверки боеготовности войск. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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"В учениях на полигоне Прудбой задействовано около четырех тысяч военнослужащих и до одной тысячи единиц военной и специальной техники, в том числе танки, БТР и БМП, реактивные системы залпового огня "Град", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", самоходные артиллерийские орудия 2С34 "Хоста", 2С19 "Мста-С", - говорится в сообщении.

В составе межвидовой группировки войск задачи выполняют подразделения Западного и Центрального военных округов, переброшенные в Волгоградскую область.

В ходе учений мотострелковые и танковые подразделения осуществили форсирование водной преграды. Свыше 100 единиц техники преодолели реку Дон шириной более 500 метров различными способами - десантным, паромным и мостовым.

Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах с 25 по 31 августа, она проводится в рамках подготовки к маневрам "Кавказ-2016". Мероприятие охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. К проверке привлекают Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска.

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