Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Бурятии начались совместные военные учения России и Монголии

Армия и ОПК
30 августа, 6:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
В учении задействовано около 1000 военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2016" стартовали на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа "Бурдуны" в Республике Бурятия. Об этом во вторник сообщила пресс-служба округа, отметив, что маневры завершатся 7 сентября.

Смотрите также
Какие учения ожидают российскую армию в 2016 году

"В учении задействовано около 1000 военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон".

Российско-монгольские учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года. До 2011 года это были тактические учения с боевой стрельбой и назывались "Дархан", что в переводе с монгольского означает "Строитель".

"В 2011 году маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Республики Бурятия и впадающей в озеро Байкал", - отмечается в сообщении. С этого времени учения получили антитеррористическую направленность.

В минувшем году учения прошли в Забайкальском крае. Тогда участники отработали вопросы форсирования водной преграды, высадки тактического десанта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Монголия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
12
Российские военные первыми покорили Эльбрус в рамках АрМИ-2016
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штат
2
В США на 84-м году жизни скончался актер Джин Уайлдер
3
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына казнены двое чиновников
4
Информация о похищении в Москве женщины оказалась ложной
5
ПКР: решение о недопуске российских паралимпийцев распространяется на зимние Игры-2018
6
Кремль не располагает подтверждениями того, что Каримов якобы скончался
7
Министр энергетики Украины: уголь из Донбасса Киев больше не закупает
Темы дня
Реклама