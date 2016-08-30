В Бурятии начались совместные военные учения России и Монголии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2016" стартовали на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа "Бурдуны" в Республике Бурятия. Об этом во вторник сообщила пресс-служба округа, отметив, что маневры завершатся 7 сентября.

"В учении задействовано около 1000 военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон".

Российско-монгольские учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года. До 2011 года это были тактические учения с боевой стрельбой и назывались "Дархан", что в переводе с монгольского означает "Строитель".

"В 2011 году маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Республики Бурятия и впадающей в озеро Байкал", - отмечается в сообщении. С этого времени учения получили антитеррористическую направленность.

В минувшем году учения прошли в Забайкальском крае. Тогда участники отработали вопросы форсирования водной преграды, высадки тактического десанта.