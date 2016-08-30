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Корабли Каспийской флотилии провели стрельбы по морским целям

Армия и ОПК
30 августа, 6:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Корабли "Волгодонск" и "Махачкала" отработали взаимодействие на тактическом уровне с группой артиллерийских катеров
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Корабли Каспийской флотилии провели учения по противоминному охранению кораблей на переходе морем. Об этом сообщил во вторник Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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"В рамках внезапной проверки боеготовности войск (сил) корабельная ударная группа малых артиллерийских кораблей "Волгодонск" и "Махачкала" совместно с корабельной ударной группой артиллерийских катеров гвардейского соединения кораблей охраны водного района Каспийской флотилии выполнила артиллерийские стрельбы по морским целям в полигоне боевой подготовки в акватории Каспийского моря", - отмечается в сообщении.

Боевые стрельбы производились бортовыми артиллерийскими комплексами и установками. Корабли "Волгодонск" и "Махачкала" отработали взаимодействие на тактическом уровне с группой артиллерийских катеров, сообщило Минобороны.

Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах с 25 по 31 августа. Она охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. К проверке привлекают флот, ВКС и ВДВ.

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