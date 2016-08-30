Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отряд кораблей ТОФ в начале сентября отправится в Китай на международные учения

Армия и ОПК
30 августа, 6:59 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Экипажи кораблей уже отработали вопросы совместного маневрирования, организации противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной обороны, провели контрольные артиллерийские стрельбы
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в начале сентября отправится в Китай, где примет участие в масштабном учении с ВМС Народно-освободительной армии Китая "Морское взаимодействие-2016" в Южно-Китайском море. Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

Смотрите также
Какие учения ожидают российскую армию в 2016 году

"В начале сентября отряд в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большого десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенга" возьмет курс на Чжаньцзян (КНР). С 11 по 19 сентября тихоокеанцы примут участие в масштабном учении с ВМС Народно-освободительной армии Китая "Морское взаимодействие-2016", которое пройдет на побережье и в акватории Южно-Китайского моря", - сообщил Матвеев.

Он отметил, что экипажи кораблей уже отработали вопросы совместного маневрирования, организации противодиверсионной, противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны, провели контрольные артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям. Также подразделения морской пехоты выполнили весь комплекс мероприятий боевой подготовки по высадке десанта на необорудованное побережье.

Матвеев отметил, что такие учения проводятся между флотами России и Китая на регулярной основе уже в пятый раз, они направлены на укрепление практического сотрудничества флотов двух стран и противостояние различным угрозам в море. В 2015 году учения прошли в августе в Японском море.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Российско-китайские отношения
Страны
Китай Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
12
Российские военные первыми покорили Эльбрус в рамках АрМИ-2016
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штат
2
В США на 84-м году жизни скончался актер Джин Уайлдер
3
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына казнены двое чиновников
4
Информация о похищении в Москве женщины оказалась ложной
5
ПКР: решение о недопуске российских паралимпийцев распространяется на зимние Игры-2018
6
Кремль не располагает подтверждениями того, что Каримов якобы скончался
7
Министр энергетики Украины: уголь из Донбасса Киев больше не закупает
Темы дня
Реклама