Отряд кораблей ТОФ в начале сентября отправится в Китай на международные учения

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ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в начале сентября отправится в Китай, где примет участие в масштабном учении с ВМС Народно-освободительной армии Китая "Морское взаимодействие-2016" в Южно-Китайском море. Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.
"В начале сентября отряд в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большого десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенга" возьмет курс на Чжаньцзян (КНР). С 11 по 19 сентября тихоокеанцы примут участие в масштабном учении с ВМС Народно-освободительной армии Китая "Морское взаимодействие-2016", которое пройдет на побережье и в акватории Южно-Китайского моря", - сообщил Матвеев.
Он отметил, что экипажи кораблей уже отработали вопросы совместного маневрирования, организации противодиверсионной, противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны, провели контрольные артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям. Также подразделения морской пехоты выполнили весь комплекс мероприятий боевой подготовки по высадке десанта на необорудованное побережье.
Матвеев отметил, что такие учения проводятся между флотами России и Китая на регулярной основе уже в пятый раз, они направлены на укрепление практического сотрудничества флотов двух стран и противостояние различным угрозам в море. В 2015 году учения прошли в августе в Японском море.