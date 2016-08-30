Подразделения военной базы России в Южной Осетии проводят учения в условиях высокогорья

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Подразделения российской военной базы в Южной Осетии приступили к активной фазе тактических учений в высокогорье республики, сообщили во вторник в пресс-службе Южного военного округа. На полигоне "Дзарцеми" проводятся боевые стрельбы танков Т-72А, БМП-2, самоходных артустановок "Гвоздика", минометов "Сани".
"На учение привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 100 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники, а также беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.
Внезапная проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах с 25 по 31 августа. В ней участвуют силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов, а также Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.