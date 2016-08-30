Подразделения ПВО на юге РФ уничтожили десятки условных самолетов-нарушителей

Минобороны опубликовало видео боевых стрельб фрегата "Адмирал Григорович"Армия и ОПК 30 августа, 11:44
Геослужба РАН зафиксировала подземный толчок магнитудой 3,2 в акватории БайкалаСибирь 30 августа, 11:41
Могерини не будет участвовать во встрече глав МИД на саммите G20Международная панорама 30 августа, 11:34
Более 100 нарушений зафиксировано в ходе предвыборной кампании на УралеПолитика 30 августа, 11:20
Участники ВЭФ познакомятся с работой экологов по сохранению амурских тигровОбщество 30 августа, 11:20
Сирень и жасмин вновь зацвели в ПодмосковьеМосква 30 августа, 11:20
Теракт в Бишкеке: что известно на данный моментМеждународная панорама 30 августа, 11:14
Globaltrans в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО на 13% - до 2,3 млрд рублейТранспорт 30 августа, 11:11
КНР шокирована взрывом у своего посольства в БишкекеМеждународная панорама 30 августа, 10:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в ходе внезапной проверки боеготовности уничтожили более 30 условных самолетов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения радиотехнических войск Южного военного округа в ходе внезапной проверки боеготовности пять раз приводились в готовность "номер один" по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Всего в рамках выполнения задач по прикрытию позиционных районов было обнаружено более 30 воздушных целей, классифицируемых как самолеты условного противника", - сказали в Минобороны.
В пресс-службе сообщили, что на командных пунктах радиотехнических подразделений офицеры штурманской службы отработали наведение экипажей истребителей Су-27 на воздушные цели.
"По самолетам-нарушителям были применены электронные пуски зенитных ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения", - добавили в военном ведомстве.
Расчеты радиолокационных комплексов и станций, привлекаемые к внезапной проверке и развернутые на ракетоопасных направлениях, несут круглосуточное боевое дежурство по ПВО.
Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах с 25 по 31 августа. Она охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. Также сообщалось, что к проверке привлекают Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые намечены на сентябрь.