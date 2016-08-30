Подразделения ПВО на юге РФ уничтожили десятки условных самолетов-нарушителей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в ходе внезапной проверки боеготовности уничтожили более 30 условных самолетов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Подразделения радиотехнических войск Южного военного округа в ходе внезапной проверки боеготовности пять раз приводились в готовность "номер один" по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Всего в рамках выполнения задач по прикрытию позиционных районов было обнаружено более 30 воздушных целей, классифицируемых как самолеты условного противника", - сказали в Минобороны.

В пресс-службе сообщили, что на командных пунктах радиотехнических подразделений офицеры штурманской службы отработали наведение экипажей истребителей Су-27 на воздушные цели.

"По самолетам-нарушителям были применены электронные пуски зенитных ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения", - добавили в военном ведомстве.

Расчеты радиолокационных комплексов и станций, привлекаемые к внезапной проверке и развернутые на ракетоопасных направлениях, несут круглосуточное боевое дежурство по ПВО.

Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах с 25 по 31 августа. Она охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. Также сообщалось, что к проверке привлекают Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые намечены на сентябрь.