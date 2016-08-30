Минобороны опубликовало видео боевых стрельб фрегата "Адмирал Григорович"Армия и ОПК 30 августа, 11:44
Могерини не будет участвовать во встрече глав МИД на саммите G20Международная панорама 30 августа, 11:34
Более 100 нарушений зафиксировано в ходе предвыборной кампании на УралеПолитика 30 августа, 11:20
Сирень и жасмин вновь зацвели в ПодмосковьеМосква 30 августа, 11:20
Теракт в Бишкеке: что известно на данный моментМеждународная панорама 30 августа, 11:14
Globaltrans в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО на 13% - до 2,3 млрд рублейТранспорт 30 августа, 11:11
КНР шокирована взрывом у своего посольства в БишкекеМеждународная панорама 30 августа, 10:48
Правительство Киргизии назвало атаку на посольство Китая в республике терактомМеждународная панорама 30 августа, 10:43
Суд снял список кандидатов "Яблока" во главе с Ширшиной с выборов в горсовет ПетрозаводскаПолитика 30 августа, 10:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" в рамках проверки боеготовности провел артиллерийские стрельбы по морским целям в акватории Черного моря. Стрельба производилась по морскому щиту. Кроме того, экипаж фрегата отработал маневрирование при сближении с целью, корректировку огня и выход из морского боя.
Как сообщило Минобороны России, особое внимание уделялось действиям экипажа корабля и взаимодействующих сил при обнаружении, сопровождении воздушной цели и определении целеуказания для ее последующего уничтожения. Также фрегатом были отработаны задачи противовоздушной обороны в море.
Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ с 25 по 31 августа. Она охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. К проверке привлекается Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска.
"Адмирал Григорович" - головной фрегат проекта 11356, переданный ВМФ России в марте 2016 года. Корабли этого типа имеют водоизмещение 4 тысячи тонн, скорость хода - 30 узлов, автономность их плавания достигает 30 суток.
Фрегаты оснащаются ударным ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитными комплексами "Штиль-1" и "Палаш", артиллерийской установкой А-190 калибра 100 мм, торпедным и противолодочным вооружением. Каждый корабль также способен нести на борту вертолет.
Боевые корабли Черноморского флота