Минобороны опубликовало видео боевых стрельб фрегата "Адмирал Григорович"

Минобороны России

Новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" в рамках проверки боеготовности провел артиллерийские стрельбы по морским целям в акватории Черного моря. Стрельба производилась по морскому щиту. Кроме того, экипаж фрегата отработал маневрирование при сближении с целью, корректировку огня и выход из морского боя.

Как сообщило Минобороны России, особое внимание уделялось действиям экипажа корабля и взаимодействующих сил при обнаружении, сопровождении воздушной цели и определении целеуказания для ее последующего уничтожения. Также фрегатом были отработаны задачи противовоздушной обороны в море.

Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ с 25 по 31 августа. Она охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. К проверке привлекается Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска.

"Адмирал Григорович" - головной фрегат проекта 11356, переданный ВМФ России в марте 2016 года. Корабли этого типа имеют водоизмещение 4 тысячи тонн, скорость хода - 30 узлов, автономность их плавания достигает 30 суток.

Фрегаты оснащаются ударным ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитными комплексами "Штиль-1" и "Палаш", артиллерийской установкой А-190 калибра 100 мм, торпедным и противолодочным вооружением. Каждый корабль также способен нести на борту вертолет.

Боевые корабли Черноморского флота