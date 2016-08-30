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Учебные бои проведут на 14 полигонах юга России на финальном этапе проверки боеготовности

Армия и ОПК
30 августа, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах с 25 по 31 августа. Она проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые намечены на сентябрь
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Учения пройдут на 14 полигонах юга России в рамках проверки боеготовности, начавшейся в Вооруженных силах 25 августа. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

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"На 14 общевойсковых полигонах Южного военного округа проводятся тактические и тактико-специальные учения с боевой стрельбой, розыгрыши практических действий войск, тренировки по противодействию диверсионным разведывательным группам условного противника, контрольные занятия по предметам обучения - вождению боевых машин и танков, огневой, тактической, инженерной, технической, медицинской, воздушно-десантной подготовке", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

На полигоне Капустин Яр под Астраханью военные отразят массированный воздушный удар условного противника, в Черном море и на Каспии моряки уничтожат группу "неприятельских" кораблей, а морская пехота отработает погрузку на большие десантные корабли и высадку на необорудованное побережье.

Как пояснили в Минобороны, эти учения станут завершением внезапной проверки.

Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах с 25 по 31 августа. Она охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. Также сообщалось, что к проверке привлекают Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые намечены на сентябрь.

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