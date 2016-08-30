Подмосковные танкисты выбили условного противника с берега Дона

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) выбили условного противника с берега Дона в Волгоградской области в рамках проверки боеготовности Вооруженных сил РФ.
Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Игорь Мугинов.
"Переправившись на другой берег, боевая техника сходу вступила в бой с условным противником и осуществила захват плацдарма для дальнейших действий", - сказал он.
По словам Мугинова, танкисты и мотострелки преодолели участок реки глубиной до пяти метров и шириной более 600 метров. С воздуха их прикрыли вертолеты армейской авиации, а подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты установили дымовую завесу, которая скрыла действия войск.
Военнослужащие вместе с техникой были переброшены на полигон Прудбой из Московской, Нижегородской и Смоленской областей в воскресенье.
Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах с 25 по 31 августа. Она охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. Также сообщалось, что к проверке привлекают Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые намечены на сентябрь.