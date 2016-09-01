Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение

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1 сентября в России официально стартует всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия", основная задача которого - патриотическое воспитание школьников.

Минобороны России анонсировало образование этой организации еще в январе 2016 года. Инициатором возрождения движения выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это предложение было поддержано президентом России Владимиром Путиным.

Зачем в России воссоздали патриотическую организацию и какие задачи на нее возложены - в материале ТАСС.

Как развивалось детское патриотическое движение

В Советском Союзе действовал физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (возрожден в России в 2014 г.).

Во всех средних образовательных школах был обязательным предмет "Начальная военная подготовка" (НВП) для учащихся 9-10-х классов - как юношей, так и девушек.

В 1990 г. было образовано Всесоюзное юнармейское движение, которое занималось проведением военно-спортивных игр "Зарница", "Орленок", "Гайдаровец", организовывало посты у Вечного огня Славы, военно-патриотические клубы "Юный пограничник", "Зоргенцы" и др.

В 1992 г. оно было преобразовано в Детско-юношескую добровольную общественную организацию "Движение юных патриотов" (ДЮП).

Деятельность движения направлена на патриотическое воспитание молодого поколения, приобщение юношей и девушек к истории Отечества.

В его рамках реализуются программы по подготовке детей и подростков к военной службе, на базе воинских частей проводились различные конкурсы и соревнования, сборы и слеты.

В настоящее время движение продолжает работать в ряде российских регионов (Мордовии, Ульяновской, Брянской обл. и др.).

Для чего воссоздается Юнармия

Руководители организации ставят своей целью вырастить поколение, способное не только защищать Отечество с оружием в руках, но и отстаивать интересы России в мирных сферах.

Юнармейцы будут активно изучать географию и историю России, ее народов, героев, полководцев и выдающихся ученых, заниматься начальной военной подготовкой.

Министр обороны РФ пообещал юнармейцам, что у них будет возможность летать на самолетах, прыгать с парашютом и стрелять из любого оружия, за исключением ракет.

Подростки в свободное от учебы время будут заниматься волонтерской и общественной деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, исторических олимпиадах, реконструкциях, Вахтах памяти, поисковых экспедициях, а также смогут получить дополнительное образование.

Как будет проходить взаимодействие с Минобороны

Для тренировок и проведения мероприятий будет использоваться инфраструктура Минобороны, ЦСКА и ДОСААФ.

ДОСААФ уже заявило о создании 18 крупных центров военно-патриотического воспитания по всей стране к 2020 году. Первые 104 школьника вступили в Юнармию 22 мая в Ярославской области в рамках пилотного проекта по созданию и развитию движения.

Масштабные мероприятия будут проводиться в военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

По словам министра обороны РФ, по всей стране для подготовки юнармейцев будут созданы сотни центров. Некоторые из этих центров станут специализированными, где будут заниматься отряды юных десантников, юных летчиков, юных танкистов.

К работе с участниками движения активно привлекаются военнослужащие частей и подразделений, дислоцированных во всех военных округах.

Юнармейцы уже участвуют в мероприятиях Минобороны. Летом они приняли участие в Международных армейских играх (АрМИ-2016), в сентябре их ждет Международный военно-технический форум "Армия" и Дни инноваций Минобороны.

Кто может стать юнармейцем

Членство в организации является добровольным.

Стать участником может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

На данный момент порядка 12 тыс. юношей и девушек уже вступили в Юнармию. Ожидается, что к концу года эта цифра вырастет до 20 тыс.

В глобальном плане движение должно объединить более 5 тыс. военно-патриотических организаций страны.

Клятва юнармейца : "Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России".

Как будут одеты юнармейцы

Минобороны РФ разработало специальную форму - бежевые брюки, ботинки, куртки и красные береты со знаком Юнармии - орленком.

Спортсмены ЦСКА, вступившие в движение, носят синие футболки поло, все остальные - красные.

Кроме форменной одежды, Юнармейцы получили свое знамя из рук министра обороны. Под главный штаб передано здание, находящееся в ведении Минобороны, в центре Москвы.

Кто будет руководить движением

Главный штаб движения возглавляет олимпийский чемпион спортсмен ЦСКА Дмитрий Труненков.

Во главе 82 региональных отделений - спортсмены, ветераны вооруженных сил и руководители военно-патриотических и поисковых отрядов, которые влились в движение. В ближайшее время будут сформированы отряды в муниципалитетах.

Учредители Юнармии:

председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков,

глава Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков,

первая в мире женщина-космонавт генерал-майор Валентина Терешкова,

председатель Союза десантников России генерал-полковник Валерий Востротин,

первый вице-президент РГО Артур Чилингаров,

двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Какие мероприятия ожидаются в ближайшее время

Ключевым мероприятием Юнармии станет всероссийская военно-тактическая игра наподобие "Зарницы", в которую играли все советские школьники. Готовит игру Федерация военно-тактических игр, которую возглавляет резидент Comedy Club Михаил Галустян.

Для подростков разрабатывается специальная методическая программа, которая предусматривает множество спортивных соревнований, в том числе по пейнтболу и стрельбе.

На базе парка "Патриот" планируется реконструировать штурм Рейхстага в мае 1945 года.

В "Патриоте" также будут воссозданы эпизоды Курской и Сталинградской битв, оборона легендарного Дома Павлова в Сталинграде.

Лучшие отряды юнармейцев будут поощряться участием в военных парадах, приглашаться на масштабные мероприятия ко Дню Победы.

С сентября начнут издаваться еженедельная газета "Юнармия" и ежемесячный журнал "Юнармеец", 1 сентября запускается официальный сайт движения.

История детского и юношеского движения в России. Досье