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Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение

Армия и ОПК
1 сентября, 9:00 UTC+3
Какие задачи возложены на патриотическую организацию, а также кто и как может стать юнармейцем - в материале ТАСС
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© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России

1 сентября в России официально стартует всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия", основная задача которого - патриотическое воспитание школьников.

Минобороны России анонсировало образование этой организации еще в январе 2016 года. Инициатором возрождения движения выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это предложение было поддержано президентом России Владимиром Путиным.

Зачем в России воссоздали патриотическую организацию и какие задачи на нее возложены - в материале ТАСС.

Как развивалось детское патриотическое движение

  • В Советском Союзе действовал физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (возрожден в России в 2014 г.).
  • Во всех средних образовательных школах был обязательным предмет "Начальная военная подготовка" (НВП) для учащихся 9-10-х классов - как юношей, так и девушек.
  • В 1990 г. было образовано Всесоюзное юнармейское движение, которое занималось проведением военно-спортивных игр "Зарница", "Орленок", "Гайдаровец", организовывало посты у Вечного огня Славы, военно-патриотические клубы "Юный пограничник", "Зоргенцы" и др.
  • В 1992 г. оно было преобразовано в Детско-юношескую добровольную общественную организацию "Движение юных патриотов" (ДЮП).
  • Деятельность движения направлена на патриотическое воспитание молодого поколения, приобщение юношей и девушек к истории Отечества.
  • В его рамках реализуются программы по подготовке детей и подростков к военной службе, на базе воинских частей проводились различные конкурсы и соревнования, сборы и слеты.
  • В настоящее время движение продолжает работать в ряде российских регионов (Мордовии, Ульяновской, Брянской обл. и др.).

Для чего воссоздается Юнармия

  • Руководители организации ставят своей целью вырастить поколение, способное не только защищать Отечество с оружием в руках, но и отстаивать интересы России в мирных сферах.
  • Юнармейцы будут активно изучать географию и историю России, ее народов, героев, полководцев и выдающихся ученых, заниматься начальной военной подготовкой.
  • Министр обороны РФ пообещал юнармейцам, что у них будет возможность летать на самолетах, прыгать с парашютом и стрелять из любого оружия, за исключением ракет.
  • Подростки в свободное от учебы время будут заниматься волонтерской и общественной деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, исторических олимпиадах, реконструкциях, Вахтах памяти, поисковых экспедициях, а также смогут получить дополнительное образование.

Как будет проходить взаимодействие с Минобороны

  • Для тренировок и проведения мероприятий будет использоваться инфраструктура Минобороны, ЦСКА и ДОСААФ.
  • ДОСААФ уже заявило о создании 18 крупных центров военно-патриотического воспитания по всей стране к 2020 году. Первые 104 школьника вступили в Юнармию 22 мая в Ярославской области в рамках пилотного проекта по созданию и развитию движения.
  • Масштабные мероприятия будут проводиться в военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.
  • По словам министра обороны РФ, по всей стране для подготовки юнармейцев будут созданы сотни центров. Некоторые из этих центров станут специализированными, где будут заниматься отряды юных десантников, юных летчиков, юных танкистов.
  • К работе с участниками движения активно привлекаются военнослужащие частей и подразделений, дислоцированных во всех военных округах.
  • Юнармейцы уже участвуют в мероприятиях Минобороны. Летом они приняли участие в Международных армейских играх (АрМИ-2016), в сентябре их ждет Международный военно-технический форум "Армия" и Дни инноваций Минобороны.

Кто может стать юнармейцем

  • Членство в организации является добровольным.
  • Стать участником может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
  • На данный момент порядка 12 тыс. юношей и девушек уже вступили в Юнармию. Ожидается, что к концу года эта цифра вырастет до 20 тыс.
  • В глобальном плане движение должно объединить более 5 тыс. военно-патриотических организаций страны.
  • Клятва юнармейца: "Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России".

Как будут одеты юнармейцы

  • Минобороны РФ разработало специальную форму - бежевые брюки, ботинки, куртки и красные береты со знаком Юнармии - орленком.
  • Спортсмены ЦСКА, вступившие в движение, носят синие футболки поло, все остальные - красные.
  • Кроме форменной одежды, Юнармейцы получили свое знамя из рук министра обороны. Под главный штаб передано здание, находящееся в ведении Минобороны, в центре Москвы.

Кто будет руководить движением

  • Главный штаб движения возглавляет олимпийский чемпион спортсмен ЦСКА Дмитрий Труненков.
  • Во главе 82 региональных отделений - спортсмены, ветераны вооруженных сил и руководители военно-патриотических и поисковых отрядов, которые влились в движение. В ближайшее время будут сформированы отряды в муниципалитетах.

Учредители Юнармии:

  • председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков,
  • глава Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков,
  • первая в мире женщина-космонавт генерал-майор Валентина Терешкова,
  • председатель Союза десантников России генерал-полковник Валерий Востротин,
  • первый вице-президент РГО Артур Чилингаров,
  • двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Какие мероприятия ожидаются в ближайшее время

  • Ключевым мероприятием Юнармии станет всероссийская военно-тактическая игра наподобие "Зарницы", в которую играли все советские школьники. Готовит игру Федерация военно-тактических игр, которую возглавляет резидент Comedy Club Михаил Галустян.
  • Для подростков разрабатывается специальная методическая программа, которая предусматривает множество спортивных соревнований, в том числе по пейнтболу и стрельбе.
  • На базе парка "Патриот" планируется реконструировать штурм Рейхстага в мае 1945 года.
  • В "Патриоте" также будут воссозданы эпизоды Курской и Сталинградской битв, оборона легендарного Дома Павлова в Сталинграде.
  • Лучшие отряды юнармейцев будут поощряться участием в военных парадах, приглашаться на масштабные мероприятия ко Дню Победы.
  • С сентября начнут издаваться еженедельная газета "Юнармия" и ежемесячный журнал "Юнармеец", 1 сентября запускается официальный сайт движения.

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