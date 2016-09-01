Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение

1 сентября в России официально стартует всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия", основная задача которого - патриотическое воспитание школьников.
Минобороны России анонсировало образование этой организации еще в январе 2016 года. Инициатором возрождения движения выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это предложение было поддержано президентом России Владимиром Путиным.
Зачем в России воссоздали патриотическую организацию и какие задачи на нее возложены - в материале ТАСС.
Как развивалось детское патриотическое движение
- В Советском Союзе действовал физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (возрожден в России в 2014 г.).
- Во всех средних образовательных школах был обязательным предмет "Начальная военная подготовка" (НВП) для учащихся 9-10-х классов - как юношей, так и девушек.
- В 1990 г. было образовано Всесоюзное юнармейское движение, которое занималось проведением военно-спортивных игр "Зарница", "Орленок", "Гайдаровец", организовывало посты у Вечного огня Славы, военно-патриотические клубы "Юный пограничник", "Зоргенцы" и др.
- В 1992 г. оно было преобразовано в Детско-юношескую добровольную общественную организацию "Движение юных патриотов" (ДЮП).
- Деятельность движения направлена на патриотическое воспитание молодого поколения, приобщение юношей и девушек к истории Отечества.
- В его рамках реализуются программы по подготовке детей и подростков к военной службе, на базе воинских частей проводились различные конкурсы и соревнования, сборы и слеты.
- В настоящее время движение продолжает работать в ряде российских регионов (Мордовии, Ульяновской, Брянской обл. и др.).
Для чего воссоздается Юнармия
- Руководители организации ставят своей целью вырастить поколение, способное не только защищать Отечество с оружием в руках, но и отстаивать интересы России в мирных сферах.
- Юнармейцы будут активно изучать географию и историю России, ее народов, героев, полководцев и выдающихся ученых, заниматься начальной военной подготовкой.
- Министр обороны РФ пообещал юнармейцам, что у них будет возможность летать на самолетах, прыгать с парашютом и стрелять из любого оружия, за исключением ракет.
- Подростки в свободное от учебы время будут заниматься волонтерской и общественной деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, исторических олимпиадах, реконструкциях, Вахтах памяти, поисковых экспедициях, а также смогут получить дополнительное образование.
Как будет проходить взаимодействие с Минобороны
- Для тренировок и проведения мероприятий будет использоваться инфраструктура Минобороны, ЦСКА и ДОСААФ.
- ДОСААФ уже заявило о создании 18 крупных центров военно-патриотического воспитания по всей стране к 2020 году. Первые 104 школьника вступили в Юнармию 22 мая в Ярославской области в рамках пилотного проекта по созданию и развитию движения.
- Масштабные мероприятия будут проводиться в военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.
- По словам министра обороны РФ, по всей стране для подготовки юнармейцев будут созданы сотни центров. Некоторые из этих центров станут специализированными, где будут заниматься отряды юных десантников, юных летчиков, юных танкистов.
- К работе с участниками движения активно привлекаются военнослужащие частей и подразделений, дислоцированных во всех военных округах.
- Юнармейцы уже участвуют в мероприятиях Минобороны. Летом они приняли участие в Международных армейских играх (АрМИ-2016), в сентябре их ждет Международный военно-технический форум "Армия" и Дни инноваций Минобороны.
Кто может стать юнармейцем
- Членство в организации является добровольным.
- Стать участником может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
- На данный момент порядка 12 тыс. юношей и девушек уже вступили в Юнармию. Ожидается, что к концу года эта цифра вырастет до 20 тыс.
- В глобальном плане движение должно объединить более 5 тыс. военно-патриотических организаций страны.
- Клятва юнармейца: "Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России".
Как будут одеты юнармейцы
- Минобороны РФ разработало специальную форму - бежевые брюки, ботинки, куртки и красные береты со знаком Юнармии - орленком.
- Спортсмены ЦСКА, вступившие в движение, носят синие футболки поло, все остальные - красные.
- Кроме форменной одежды, Юнармейцы получили свое знамя из рук министра обороны. Под главный штаб передано здание, находящееся в ведении Минобороны, в центре Москвы.
Кто будет руководить движением
- Главный штаб движения возглавляет олимпийский чемпион спортсмен ЦСКА Дмитрий Труненков.
- Во главе 82 региональных отделений - спортсмены, ветераны вооруженных сил и руководители военно-патриотических и поисковых отрядов, которые влились в движение. В ближайшее время будут сформированы отряды в муниципалитетах.
Учредители Юнармии:
- председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков,
- глава Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков,
- первая в мире женщина-космонавт генерал-майор Валентина Терешкова,
- председатель Союза десантников России генерал-полковник Валерий Востротин,
- первый вице-президент РГО Артур Чилингаров,
- двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.
Какие мероприятия ожидаются в ближайшее время
- Ключевым мероприятием Юнармии станет всероссийская военно-тактическая игра наподобие "Зарницы", в которую играли все советские школьники. Готовит игру Федерация военно-тактических игр, которую возглавляет резидент Comedy Club Михаил Галустян.
- Для подростков разрабатывается специальная методическая программа, которая предусматривает множество спортивных соревнований, в том числе по пейнтболу и стрельбе.
- На базе парка "Патриот" планируется реконструировать штурм Рейхстага в мае 1945 года.
- В "Патриоте" также будут воссозданы эпизоды Курской и Сталинградской битв, оборона легендарного Дома Павлова в Сталинграде.
- Лучшие отряды юнармейцев будут поощряться участием в военных парадах, приглашаться на масштабные мероприятия ко Дню Победы.
- С сентября начнут издаваться еженедельная газета "Юнармия" и ежемесячный журнал "Юнармеец", 1 сентября запускается официальный сайт движения.
История детского и юношеского движения в России. Досье
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