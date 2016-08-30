Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над территорией Польши

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ВАРШАВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Инспекторы из РФ в рамках реализации международного Договора по открытому небу выполнят наблюдательный полет над территорией Польши. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Генерального командования Вооруженных сил республики Щепан Глущак.
"Российские инспекторы в четверг выполнят наблюдательный полет над Польшей", - указал он, подчеркнув, что представителей РФ будут сопровождать польские военнослужащие.
Предстоящая миссия будет вторым и последним в текущем году наблюдательным полетом представителей России над территорией Польши. Полет будет выполнен на российском самолете Ан-30Б, дистанция составит около 1400 км. Планируется, что инспекторы осмотрят северо-западную часть республики.
Польша в этом году уже выполнила свои наблюдательные полеты над Россией и Белоруссией, а также поучаствовала в совместной со словацкими партнерами наблюдательной миссии над территорией Украины.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. В нем участвуют 34 государства. Наблюдательные полеты совершаются над Россией, США, Канадой, странами Европы. Основные задачи "открытого неба" - развитие транспарентности, содействие наблюдению за выполнением соглашений в области контроля над вооружениями, расширение возможностей по предотвращению кризисов и урегулированию кризисных ситуаций в рамках ОБСЕ и других международных организаций.