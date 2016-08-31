Дальнобойную артиллерию спрятали в тумане в ходе учений в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Подразделения радиационно-химической и биологической защиты (РХБЗ) общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, отработали прикрытие позиций дальнобойной артиллерии от высокоточного оружия и средств воздушной разведки условного противника, укрыв ее аэрозольной завесой. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Специалистами РХБЗ проведен комплекс мер по постановке аэрозольных завес и снижению демаскирующих признаков техники, в том числе электромагнитного излучения. Для маскировки позиций применялась термодымовая аппаратура, позволяющая создать сплошную аэрозольную завесу длиной более одного километра и поддерживать режим защиты от средств разведки от четырех до восьми часов", - сказал Гордеев.

Под "туманным" прикрытием расчеты САУ 2С5 "Гиацинт-С" и 2С7М "Малка" отработали практические задачи по смене позиций после боевой стрельбы. Качество маскировки с воздуха фиксировал беспилотный летательный аппарат "Гранат".

Маневры проводятся на полигоне "Трехречье" в ходе полевого выхода подразделений РХБЗ и артиллерии Приамурского объединения ВВО. В них задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих и около 200 единиц военной и специальной техники.