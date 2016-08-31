Силы ВМФ в ходе проверки проводят тренировки на Черном и Каспийском морях

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Черноморский флот и Каспийская флотилия в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности провели комплексные тренировки, включая высадку десанта, морской бой и меры по защите кораблей, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Десант на Черном море

На Черном море десантные корабли "Саратов", "Цезарь Куников", "Азов" и "Ямал" отработали действия по формированию десантного отряда и высадке морского десанта при поддержке авиации. Задачи противокорабельной и противовоздушной обороны десанта в море осуществляли корабельные ударные группы сторожевых и ракетных кораблей.

"На необорудованном побережье полигона "Опук" береговые войска выполнили задачи в ходе организации боя за высадку морского десанта и противодесантной обороны. Противолодочные корабли ЧФ в составе корабельных поисково- ударных групп и одиночно, в дуэльной ситуации с подводными лодками отработали действия по защите десантного отряда от подводных атак условного противника", - говорится в сообщении.

Отрабатывались отдельные элементы по взаимодействию ракетно-артиллерийских соединений ЧФ с ударными группировками надводных сил.

Стрельбы на Каспии

В свою очередь, две корабельные ударные группы Каспийской флотилии проводят учения в морских полигонах боевой подготовки Каспийского моря. На учениях моряки отрабатывают тактику ведения морского боя с отрядами кораблей условного противника в ходе обеспечения безопасности судоходства и морской экономической деятельности.

"Экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск" и "Махачкала" выполняют боевые упражнения по совместной стрельбе из корабельных артиллерийских установок А-190 по нескольким корабельным щитам, имитирующим корабельный конвой условного противника. Проводя стрельбу по морской цели, боевые расчёты кораблей применяют комплекс радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей и выполнением морских манёвров по уклонению при отражении ударов управляемым оружием условного противника", - сообщили в военном ведомстве.

Помимо артиллерийских стрельб по морским целям корабельная ударная группа в составе малых артиллерийских кораблей "Волгодонск" и "Махачкала", успешно выполнила ракетную стрельбу неуправляемым ракетным оружием - системой залпового огня "Град-М". В результате залпа скрытая береговая цель, имитирующая командный пункт условного противника, была уничтожена. Стрельба личным составом ракетно-артиллерийских боевых частей проведена на удалении 20 километров.

Также корабельная ударная группа в составе ракетных кораблей "Татарстан" и "Дагестан", малых ракетных кораблей "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" провела учение по противовоздушной обороне с применением комплекса радиоэлектронной борьбы и выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по имитатору воздушной цели.

По окончании светлого времени суток боевые корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии выполняют маневрирование в строях, а также отработают вопросы организации ПВО и противодиверсионной обороны в море на незащищенном рейде.