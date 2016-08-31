Мотострелки ЮВО из Чечни и Ингушетии проводят тактические учения на полигоне в Ставрополье

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Подразделения мотострелковых бригад Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующихся в Чечне и Ингушетии, в рамках внезапной проверки боевой готовности войск приступили к проведению тактических учений и сдаче контрольных занятий на полигоне Серноводский в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

"В мероприятии принимают участие около 800 военнослужащих, до 250 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан" и "Тахион", - говорится в сообщении.

Основная цель проведения тактических учений и контрольных занятий - оценка готовности подразделений успешно решать боевые задачи в сложных условиях современного общевойскового боя. По замыслу тактических учений, мотострелковые подразделения при ведении маневренной обороны должны отразить атаку превосходящих сил условного противника и нанести ему максимальное огневое поражение.

"В целях выполнения поставленных задач военнослужащие выполняют контрольные упражнения и боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82АМ, реактивных систем залпового огня "Смерч" самоходных артиллерийских установок "Мста-С", минометов "Сани", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.