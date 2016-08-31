Штурмовики Су-25 проводят поиск и уничтожение условных бандформирований в горах Киргизии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Экипажи штурмовой авиации объединенной российской военной базы Кант, дислоцированной в Киргизской Республике, приступили к отработке учебно-боевых задач по поиску и уничтожению высокомобильных групп условных бандформирований, действующих в высокогорье. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Экипажи штурмовой авиации Су-25СМ выполняют полеты в ночное время на боевое применение авиационных ракет класса "воздух - поверхность" по полноразмерным мишеням, имитирующим замаскированные наземные объекты на горном полигоне "Эдельвейс" в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Полеты над сложным рельефом проводятся на малых высотах с применением системы спутниковой навигации ГЛОНАСС", - отметили в пресс-службе.

Объединенная российская военная база Кант структурно входит в состав Центрального военного округа, является компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности.