Службы ВМФ отрабатывают поисково-спасательные задачи в рамках внезапной проверки

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Службы поисковых и аварийно спасательных работ Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФл) в рамках внезапной проверки боеготовности войск отрабатывают организацию поисково-спасательного обеспечения действий разнородных и ударных корабельных групп, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"К учениям привлечены спасательные буксирные суда, катера комплексного поисково-спасательного обеспечения ЧФ и КФл, а также поисково-спасательное оборудование, включающее в себя необитаемые и обитаемые подводные поисково- спасательные аппараты, самолеты и вертолеты морской авиации ВМФ", - отметили в Минобороны.

В ходе внезапной проверки поисково-спасательные силы обеспечивают выполнение задач формирования отрядов десантных кораблей, погрузки личного состава и боевой техники, а также действий по высадке морского десанта на необорудованное морское побережье.

В отработке задач сил ЧФ и КФл принимают участие новейшие многофункциональные спасательные буксирные суда проекта 22870 "СБ-45" и "Профессор Николай Муру", катамараны комплексного поисково-спасательного обеспечения нового поколения (проекта 23370), автономный подводный поисково-спасательный аппарат "АС-28".