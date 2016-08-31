Истребители ЮВО осуществили учебный ночной перехват самолета-нарушителя

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Дежурная пара экипажей истребителей Су-27 Южного военного округа (ЮВО) успешно провела ночной перехват воздушной цели, приближающейся к условной государственной границе в рамках внезапной проверки боеготовности войск. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Летный состав по команде "Воздух" выполнил взлет парой истребителей с аэродрома базирования. Координаты воздушной цели, приближающейся в условной государственной границе, летчики получили уже в воздухе. При подлете к цели экипажи истребителей Су-27 обнаружили "самолет-нарушитель". Им оказался самолет Ил-142 морской авиации ВМФ, выполнявший по плану проверки дежурных сил авиации и ПВО Южного военного округа роль самолета условного противника и полет в заданном районе с отключенными средствами опознавания и оповещения", - отметили в Минобороны.

После приближения к нарушителю условной государственной границы летчики-истребители световыми сигналами обозначили свое присутствие для экипажа "самолета-нарушителя" и воздушными маневрами принудили его к изменению курса полета.

После выполнения задачи по выдворению "самолета-нарушителя" из воздушного пространства заданного района истребители Су-27 ЮВО возвратились на аэродром базирования.