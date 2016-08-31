ОПК покажет на "Армии-2016" комплекс, способный управлять десятком роботов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в Ростех) представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2016" комплекс управления и передачи данных, способный работать с десятком роботов одновременно. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель корпорации.

"Программно-аппаратный комплекс обеспечивает управление десятью боевыми единицами одновременно и передачу данных, включая видео, на расстоянии до нескольких километров, при этом оставаясь незаметным для средств радиоэлектронной разведки противники", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что традиционный каналы связи и управления часто уязвимы для средств радиоразведки и радиоподавления. Кроме того, отметил представитель ОПК, сигнал может служить для наведения средств поражения.

"Плюс нашей разработки в том, что спектр сигнала не выходит за уровень шумов, он фактически теряется и не обнаруживается противником. То есть такой канал позволяет действовать скрытно", - заявил собеседник агентства.

По его словам, с помощью разработки ОПК можно управлять как разведывательным беспилотником, так и наземными роботами.

Международный военно-технический форум "Армия-2016" пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 6 по 11 сентября. Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие более тысячи предприятий и организаций, а четыре страны - Армения, Белоруссия, Казахстан и Пакистан - будут представлены национальными павильонами. На выставке покажут в общей сложности более 11 тысяч экспонатов.