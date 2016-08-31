Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу проверил готовность к перевооружению на новую технику в Восточном военном округе

Армия и ОПК
31 августа, 13:25 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК/УССУРИЙСК 31, августа. /ТАСС
Министр также проверил организацию боевой подготовки и повседневной деятельности воинских подразделений
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК/УССУРИЙСК, 31 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Восточный военный округ (ВВО) проинспектировал артиллерийскую и ракетную бригады, а также проверил готовность к перевооружению на новую технику.

Во Владивостоке глава военного ведомства поднялся на борт малого гидрографического судна (МГС) "Виктор Фалеев". В Уссурийском гарнизоне министр проинспектировал артиллерийскую и ракетную бригады, где заслушал руководство округа и воинских частей о перевооружении подразделений и строительстве объектов инфраструктуры под поступающую технику.

В июне этого года ракетное соединение получило бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". Одно подразделение соединения после тактических учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прибыло в пункт постоянной дислокации в Приморье. Министру доложили, что еще ряд подразделений, вооруженных ОТРК "Искандер-М", прибудут в Уссурийск к концу этого года.

Шойгу также проверил организацию боевой подготовки и повседневной деятельности воинских подразделений, заслушал доклад командующего войсками ВВО генерал-полковника Сергея Суровикина о ходе строительства и реконструкции военных объектов.

В ведомственных довузовских учебных заведениях, которые расположены во Владивостоке и в Уссурийске, министр проверил готовность объектов учебно-материальной и социальной инфраструктуры к новому учебному году, а в штабе Тихоокеанского флота - организацию дежурства в территориальном центре управления обороной РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
12
Российские военные первыми покорили Эльбрус в рамках АрМИ-2016
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"
5
Накопительная часть пенсий будет заморожена
6
Голодец подтвердила увольнение трех заместителей министра образования и науки
7
Единороссы готовы совместно с профсоюзами подготовить законопроект о приоритете зарплат
Темы дня
Реклама