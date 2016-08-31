Шойгу проверил готовность к перевооружению на новую технику в Восточном военном округе

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ВЛАДИВОСТОК/УССУРИЙСК, 31 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Восточный военный округ (ВВО) проинспектировал артиллерийскую и ракетную бригады, а также проверил готовность к перевооружению на новую технику.
Во Владивостоке глава военного ведомства поднялся на борт малого гидрографического судна (МГС) "Виктор Фалеев". В Уссурийском гарнизоне министр проинспектировал артиллерийскую и ракетную бригады, где заслушал руководство округа и воинских частей о перевооружении подразделений и строительстве объектов инфраструктуры под поступающую технику.
В июне этого года ракетное соединение получило бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". Одно подразделение соединения после тактических учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прибыло в пункт постоянной дислокации в Приморье. Министру доложили, что еще ряд подразделений, вооруженных ОТРК "Искандер-М", прибудут в Уссурийск к концу этого года.
Шойгу также проверил организацию боевой подготовки и повседневной деятельности воинских подразделений, заслушал доклад командующего войсками ВВО генерал-полковника Сергея Суровикина о ходе строительства и реконструкции военных объектов.
В ведомственных довузовских учебных заведениях, которые расположены во Владивостоке и в Уссурийске, министр проверил готовность объектов учебно-материальной и социальной инфраструктуры к новому учебному году, а в штабе Тихоокеанского флота - организацию дежурства в территориальном центре управления обороной РФ.