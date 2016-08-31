Дмитрий Савицкий: "Алмаз-Антей" планирует оснастить аэропорт Шарм-эш-Шейха новыми РЛС

Концерн "ВКО «Алмаз-Антей»" второй раз примет участие в Международной выставке по управлению и контролю воздушного движения ATC Global, которая пройдет в Пекине 12–14 сентября. Компания представит на салоне свои разработки в области обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

О перспективах работы концерна на рынке гражданской авиации, а также о потенциальных иностранных заказчиках аэродромного и радиолокационного оборудования производства "Алмаз-Антея" рассказал в интервью ТАСС заместитель гендиректора компании по гражданской продукции и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

— С чем концерн едет на ATC Global в этом году? Какие экспонаты предприятия могут вызвать наибольший интерес?

— В этом году концерн представит в Пекине новый комплекс средств автоматизации управления воздушным движением "Синтез-АР4", комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства "Синтез-ПИВП", а также макеты радиолокаторов "Лира-А10", "Аврора-2", "Сопка-2", метеорологического локатора ДМРЛ-С, элементы аэродромной многопозиционной системы наблюдения "Тетра" и "Мера", другие разработки.

— Чем сотрудничество с "Алмаз-Антеем" может быть интересно потенциальным партнерам?

— Концерн, выполняя в России функции системного интегратора по модернизации технических средств аэронавигационной системы страны, накопил огромный опыт реализации сложных инфраструктурных проектов "под ключ". Наши материально-технические ресурсы, научный потенциал дочерних обществ и предприятий-партнеров позволяют предлагать на международном рынке комплексные технические решения для организации воздушного движения и реализовывать амбициозные проекты.

— Что дает модернизация аэронавигационных систем?

— Модернизация национальных аэронавигационных систем предполагает обследование, проектирование, изготовление, поставку и монтаж технических средств. В результате повышаются уровень безопасности воздушного движения и пропускная способность воздушного пространства, растет пассажиропоток, снижаются эксплуатационные расходы, повышается точность авиационных прогнозов погоды.

Арсенал технических средств для модернизации аэронавигационных систем занимает в продуктовом портфеле концерна большой объем. Это трассовые и аэродромные радиолокационные комплексы, аэродромные многопозиционные системы наблюдения, наземные станции системы автоматического зависимого наблюдения, комплексы средств автоматизации управления воздушным движением, комплексы средств автоматизации планирования использования воздушного пространства, комплексы средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения, автоматизированные системы летного контроля, комплексные системные тренажеры, целый ряд других средств и систем.

— Что из этого списка планируете предложить потенциальным партнерам?

— В рамках предстоящей выставки концерн планирует, в частности, проведение с потенциальными заказчиками переговоров по созданию системы комплексного контроля метеорологической обстановки. Эта система предполагает группировку необходимого количества метеолокаторов ДМРЛ-С, сопряжение с системой управления воздушным движением и передачей информации на командно-диспетчерские пункты аэродромов, а также в службы оповещения иных заинтересованных министерств и ведомств. В результате заметно вырастет точность синоптических прогнозов, повысится уровень национальной безопасности в части предупреждения негативных последствий от опасных погодных явлений.

— Какие на сегодняшний день есть примеры совместных с иностранными партнерами проектов в этой области?

— Не так давно концерн реализовал силами своего дочернего общества ВНИИРА Программу комплексного оснащения Республики Куба современными средствами наблюдения за воздушным пространством.

Ранее специалисты ВНИИРА успешно завершили четырехлетнюю масштабную программу по оснащению Республики Куба моноимпульсными вторичными радиолокаторами "Аврора" с функциями расширенного наблюдения. Локаторы установлены на радиолокационных позициях Гавана, Менокаль, Ольгин, Санта-Клара, Сан-Хулиан и Камагуэй. В результате установлен контроль над всей зоной воздушного движения Кубы.

— Какие преимущества дает такая система?

— "Аврора" выполнена с использованием последних достижений в технологиях разработки программного и аппаратного обеспечения и позволяет одновременно отслеживать до 500 воздушных судов на дальности более 450 км и высоте до 20 тыс. м.

В рамках этого проекта был создан Региональный центр мониторинга документирования и управления, то есть организован удаленный доступ из единого центра ко всем радиолокаторам "Аврора", размещенным на разных позициях, и совместное использование радиолокационных данных. Аппаратура центра размещается в центре управления удаленным оборудованием в Гаване.

В приемосдаточных испытаниях принимали участие иностранные комиссии и члены ИКАО, которые оценили выполнение работ и значимость данного проекта для Кубы.

— Существуют ли подобные проекты с какими-то другими странами?

— Да, такие проекты есть. Речь идет о поставке в Арабскую Республику Египет радиолокационных комплексов для управления воздушным движением, комплексов аппаратуры речевой связи и документирования информации для перспективной автоматизированной системы управления воздушным движением.

Будем сотрудничать в рамках одной из наиболее приоритетных программ, реализуемых в интересах Министерства гражданской авиации Египта в области аэронавигации. Основная задача — оснащение гражданских аэропортов Египта современным радиолокационным оборудованием для управления воздушным движением. География работ — пять аэропортов: Шарм-эш-Шейх, Эль-Аксар, Асуан, Эль-Ариш и Борг-эль-Араб.

Сотрудничество с Министерством гражданской авиации Египта является для нас стратегическим и приоритетным направлением деятельности на долгосрочную перспективу, а также первым знаковым шагом на пути развития взаимодействия в сфере управления воздушным движением и гражданской авиации.

— Какие еще есть партнеры у компании в области гражданской авиации?

— В настоящее время с целым рядом стран мы ведем переговоры по поставкам практически всего спектра аэронавигационного оборудования, выпускаемого предприятиями концерна.

Для продвижения продукции на зарубежные рынки мы предпринимаем усилия по созданию совместных предприятий с целым рядом иностранных компаний. Цель таких проектов — согласование взаимовыгодных условий по созданию, производству и распространению продукции для гражданской авиации на международных рынках.

— В качестве главы делегации вы будете представлять "Алмаз-Антей" в Пекине впервые. Не сложно ли будет начинать работу с партнерами в Пекине, что называется, с чистого листа?

— В мае 2013 года, будучи заместителем руководителя Росавиации, я возглавлял делегацию ведомства, которая по приглашению Генеральной администрации гражданской авиации Китайской Народной Республики приняла участие в работе Форума по вопросам развития гражданской авиации в Пекине. Так что и регион, где пройдет ATC Global 2016, и специфика мероприятия мне очень хорошо знакомы.

Кстати, в 2013 году на форуме в Пекине я выступал с докладом, посвященным реализации в 2006–2008 годах одного из постулатов Концепции создания и развития Аэронавигационной системы России о создании однофрагментарной Единой системы организации воздушного движения путем объединения ее военного и гражданского сегментов. Тогда доклад серьезно заинтересовал не только представителей КНР, но и участников форума из других стран.

Что касается именно Китая, вопрос реформирования национальной системы организации воздушного движения сегодня в Пекине серьезно прорабатывается, и российский опыт, в том числе и опыт создания российской промышленностью систем двойного назначения, представляется здесь наиболее актуальным. Мы уже обсуждали вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества с Управлением гражданской авиации КНР по линии Федерального агентства воздушного транспорта, теперь продолжим эту работу по линии концерна.