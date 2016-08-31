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"Вертолеты России" не планируют подписывать с Бахрейном соглашений на "Армии-2016"

Армия и ОПК
31 августа, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Представитель холдинга заявил, что "Вертолеты России" готовы провести презентации продукции и услуг для потенциального партнера
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") не планирует подписывать с Бахрейном соглашений на форуме "Армия-2016". Об этом в среду ТАСС сообщил представитель холдинга.

Ранее газета "Известия" сообщила, что делегация Бахрейна во главе с министром обороны страны генерал-майором Юсуфом ибн Ахмедом ибн Хусейном аль-Джалахма намерена заключить рамочное соглашение о сотрудничестве с холдингом "Вертолеты России" в рамках "Армии-2016".

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС
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"На международном военно-техническом форуме "Армия-2016" "Вертолеты России" готовы провести презентации продукции и услуг для потенциального партнера. Подписания пока не запланированы", - сказал представитель холдинга.

Он отметил, что "Вертолеты России" в январе 2016 года проводили переговоры с Бахрейном в рамках международного салона Bahrain International Airshow - 2016. "Специалисты холдинга продемонстрировали бахрейнской стороне линейку перспективной вертолетной техники, а также рассказали о возможностях по организации послепродажного обслуживания", - пояснил собеседник агентства.

В холдинге отметили, что Бахрейн проявляет интерес к российским вертолетам Ми-8/17, Ми-26, Ансат, Ми-171А2, Ка-32А11ВС и послепродажному обслуживанию, однако никаких соглашений или договоров пока подписано не было.

Международный военно-технический форум "Армия-2016" пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 6 по 11 сентября. Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие более тысячи предприятий и организаций, а четыре страны - Армения, Белоруссия, Казахстан и Пакистан - будут представлены национальными павильонами. На выставке покажут в общей сложности более 11 тысяч экспонатов.

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Форум "Армия-2016" Экспорт российского вооружения
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