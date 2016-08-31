Подразделение территориальной обороны создали на Северном флоте

Футболист "Эвертона" Умар Ниасс отказался переходить в "Спартак"Спорт 31 августа, 15:34
СМИ: в центре Италии произошла новая серия землетрясенийПроисшествия 31 августа, 15:27
Пушков: Штайнмайер признал, что G7 без России выступает в качестве "клуба друзей США"Политика 31 августа, 15:13
Первая в Сибири служба "112" заработает в Новосибирской области с сентябряСибирь 31 августа, 15:05
Накопительная часть пенсии в России. ДосьеБиографии и справки 31 августа, 15:02
Экс-глава спортклуба под Новосибирском получил срок за гибель 2 человек при падении Як-52Сибирь 31 августа, 14:59
СМИ: россиянам в Турции могут разрешить расплачиваться рублямиЭкономика и бизнес 31 августа, 14:58
Олег Меньшиков впервые сыграет в пьесе Шекспира в театре имени ЕрмоловойКультура 31 августа, 14:53
Один из главарей "Исламского государства" уничтожен российскими ВКСПолитика 31 августа, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Военные в рамках проверки боеготовности сформировали на базе Кольской флотилии разнородных сил подразделение территориальной обороны из резервистов. Об этом сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
"На базе Кольской флотилии разнородных сил сформировано подразделение территориальной обороны, полностью укомплектованное военнослужащими запаса, заключившими контракт о пребывании в резерве. Комплектованием подразделения занимались военные комиссариаты Мурманской и Архангельской областей", - сказал Серга.
По его словам, сейчас резервисты проходят военные сборы с боевыми стрельбами на полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Печенгском районе Мурманской области.
Подразделение территориальной обороны, отметил Серга, примет участие в предстоящих в сентябре стратегических учениях "Кавказ-2016".
Проверка боеготовности проводится в Вооруженных силах с 25 по 31 августа в рамках подготовки к стратегическим маневрам. Мероприятие охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. Также сообщалось, что к проверке привлекают Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска.