Подразделение территориальной обороны создали на Северном флоте

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Военные в рамках проверки боеготовности сформировали на базе Кольской флотилии разнородных сил подразделение территориальной обороны из резервистов. Об этом сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"На базе Кольской флотилии разнородных сил сформировано подразделение территориальной обороны, полностью укомплектованное военнослужащими запаса, заключившими контракт о пребывании в резерве. Комплектованием подразделения занимались военные комиссариаты Мурманской и Архангельской областей", - сказал Серга.

По его словам, сейчас резервисты проходят военные сборы с боевыми стрельбами на полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Печенгском районе Мурманской области.

Подразделение территориальной обороны, отметил Серга, примет участие в предстоящих в сентябре стратегических учениях "Кавказ-2016".

Проверка боеготовности проводится в Вооруженных силах с 25 по 31 августа в рамках подготовки к стратегическим маневрам. Мероприятие охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. Также сообщалось, что к проверке привлекают Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска.