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Шойгу приказал завершить в 2017 году строительство городка для ракетчиков в Уссурийске

Армия и ОПК
1 сентября, 6:07 UTC+3 УССУРИЙСК край/ 1, сентября. /ТАСС
Главе военного ведомства доложили, что до конца текущего года бригада будет полностью оснащена ОТРК "Искандер-М"
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УССУРИЙСК /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу приказал строителям завершить в 2017 году возведение нового городка на окраине Уссурийска для ракетной бригады, оснащаемой оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Искандер-М".

"Городок должен быть готов в 2017 году", - поставил задачу министр.

Главе военного ведомства доложили, что до конца текущего года бригада будет полностью оснащена ОТРК "Искандер-М".

"В следующем году соединение нужно перебазировать в новое место", - приказал министр обороны.

Военный городок для ракетной бригады возводится с использованием новейших технологий строительства и будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Новое место дислокации выбрано с учетом интересов горожан и требований боеготовности: выходы габаритной техники в районы сосредоточения будут более оперативным и не причинят неудобств жителям Уссурийска.

Нынешний военный городок, в котором армейские части "квартируют" с 1918 года, после капитального ремонта передадут артиллерийскому соединению Пятой общевойсковой армии.

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