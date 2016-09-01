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Шойгу подарил Суворовскому училищу в Уссурийске кабинет сенсорного развития

Армия и ОПК
1 сентября, 6:27 UTC+3 УССУРИЙСК край/ 1, сентября. /ТАСС
Суворовцы, в свою очередь, поблагодарили главу военного ведомства за форменную одежду нового образца, которая введена в СВУ с этого года
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УССУРИЙСК /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в День знаний подарил Суворовскому военному училищу (СВУ) в Уссурийске кабинет сенсорного развития и релаксации.

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"Здесь есть все необходимое и для учебы, и для творческого развития, и для психологической разгрузки", - сказал Шойгу, обращаясь к суворовцам при передаче подарка. В ходе беседы с учащимися министр обратил внимание на школьные тетради, которыми пользуются суворовцы, и порекомендовал руководству СВУ более взыскательно подходить к внешнему виду этих канцелярских принадлежностей.

"На них должны изображаться не логотипы фирм- производителей, а профильные информативные сведения. Если, к примеру, это тетрадь по литературе, на обложке могут быть портреты классиков словесности, цитаты из их произведений, на тетрадке по математике - таблица умножения, формулы, по истории - государственная символика, памятные даты и так далее", - сказал Шойгу.

Суворовцы, в свою очередь, поблагодарили главу военного ведомства за форменную одежду нового образца, которая введена в СВУ с этого года. Она бывает нескольких видов: есть комплекты для повседневной носки, увольнительных походов в город, парадов, занятий спортом. То же самое и с обувью, которой теперь у каждого учащегося более пяти пар на разные случаи жизни. Как рассказали сами ребята, форма удобная, выполнена из качественных натуральных материалов, практична в носке.

Начальник училища доложил министру, что успешно завершена третья очередь реконструкции СВУ, все работы идут по плану, сроки выдерживаются. До конца текущего года будет полностью готов стадион.

Уссурийское СВУ в Минобороны РФ курирует система материально-технического обеспечения и лично замглавы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков. Шойгу поблагодарил Булгакова за работу, которую он и его подчиненные проделали для совершенствования материально- технической и учебной базы СВУ. "Сегодня нет разницы, где находятся и получают образование суворовцы - в Москве или в Уссурийске. Подходы к образовательному процессу и системе образования по всей стране абсолютно одинаковы", - отметил министр.

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