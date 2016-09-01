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Гедиректор концерна "Калашников": портфель экспортных заказов составляет $230 млн

Армия и ОПК
1 сентября, 11:18 UTC+3
В основном за рубеж идут управляемые боеприпасы и стрелковое оружие, отметил генеральный директор концерна Алексей Криворучко
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Объем портфеля экспортных заказов концерна "Калашников" (входит в Ростех), крупнейшего в России производителя стрелкового оружия, достигает $230 млн, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

"За последние два года портфель экспортных заказов у нас серьезно вырос, более чем в четыре раза, и сегодня составляет около 230 миллионов долларов", - сказал Криворучко.

Интервью

Алексей Криворучко

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По его словам, в основном за рубеж идут управляемые боеприпасы и стрелковое оружие.

"Традиционно сотрудничаем со странами Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки", - отметил гендиректор концерна.

Концерн "Калашников" оказался в числе российских предприятий, против которых два года назад были введены санкции. Несмотря на это, по итогам 2014 года концерн почти вдвое увеличил объем производства стрелкового оружия (до 120 тысяч изделий). Ранее Криворучко отмечал, что потерю рынка США "Калашникову" удалось восполнить за счет продвижения своей продукции в Африке, Азии и Латинской Америке.

Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года концерн ожидает получить выручку на уровне 18 млрд рублей, не учитывая доход от продажи катеров и беспилотных аппаратов. В 2015 году выручка "Калашникова" составила 8,2 млрд рублей (рост в 2,8 раза по сравнению с показателем предыдущего года). Продукция концерна поставляется в несколько десятков стран мира.

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