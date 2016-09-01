"Калашников" создал нового гусеничного робота для военных "Соратник"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представит на военно-техническом форуме "Армия-2016" новую боевую автоматизированную систему (БАС) "Соратник" - гусеничную бронемашину, которая может в связке с беспилотниками вести разведку и оказывать огневую поддержку войскам. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Калашникова" Алексей Криворучко.

"Это бронированная гусеничная машина, оснащенная компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения. На БАС может устанавливаться боевой модуль, и она может работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты Zala Aero", - сказал Криворучко.

"Система предназначена для ведения разведки, огневой поддержки подразделений, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, а также разминирования и разграждения", - пояснил гендиректор концерна.

По его словам, "Соратник" был создан по заданию Минобороны РФ. Впервые новинку покажут на форуме "Армия-2016", который военное ведомство организует в подмосковном парке "Патриот" с 6 по 11 сентября.

По заданию Министерства обороны была также разработана дистанционно-управляемая платформа с турелью, которая может уничтожать неприятельскую пехоту огнем стрелкового оружия - например, автомата АК или снайперской винтовки СВДМ.

"Основное назначение такой платформы - организация рубежей наблюдения и обороны охраняемых объектов. В ее состав входит дистанционно-управляемая турель с механизмами наведения, стрельбы и прицеливания, а также выносной пульт дистанционного управления", - пояснил собеседник агентства.