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"Калашников" до конца года поставит Минобороны РФ около 20 катеров

Армия и ОПК
1 сентября, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Суда успешно прошли испытания и были приняты на вооружение российской армии в 2015 году
Материал из 1 страницы
БК-16

БК-16

© Пресс-служба концерна "Калашников"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" до конца года поставит российской армии порядка 20 новых транспортно-десантных и штурмовых катеров. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

"До конца года мы планируем поставить около 20 катеров. Суда успешно прошли испытания и были приняты на вооружение российской армии в 2015 году", - сказал он.

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В июле этого года Криворучко сообщил о начале серийных поставок транспортно-десантных и штурмовых катеров БК-16 и БК-10 для подразделений специального назначения Минобороны.

По данным пресс-службы концерна, катера могут быть вооружены под конкретные требования и задачи. В частности, транспортно-десантный БК-16 может быть оснащен четырьмя пулеметами калибра 7,62 мм в сочетании либо с боевым модулем, либо с двумя пулеметами калибра 12,7 мм, либо с гранатометом калибра 40 мм.

Максимальная скорость этого катера составляет 42 узла, экипаж - два человека, вместимость спецперсонала - 19 человек. Максимальная скорость штурмового катера БК-10 составляет не менее 40 узлов, вместимость спецперсонала на борту - 10 человек, численность экипажа - два человека.

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