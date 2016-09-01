МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил слушателей и курсантов Военного университета с Днем знаний.

"Вы вступили в семью, которая называется армия России, армию страны, которая многие годы, а точнее говоря, века отстаивала на разных фронтах свою свободу, свою независимость. Много раз помогала далеко за рубежом тем, кто в этом нуждался. И все это время всегда в первых рядах стояла армия России", - сказал Шойгу.

Он отметил, что выпускники Военного университета служат во многих уголках мира, в том числе в Сирии. Отдельно министр поблагодарил преподавателей этого вуза, которые подготовили достойных офицеров.

"Я очень надеюсь на то, что каждый из вас понимает, что он пришел сюда не на час, не на день и не год. Именно поэтому вы будете отдавать все силы для того, чтобы получить достойное образование", - сказал глава Минобороны. Шойгу подчеркнул, что для этого в Военном университете созданы все условия.

"Теперь все зависит от вас. Я в чем-то вам завидую, потому что у вас все впереди. Сделайте так, чтобы этот путь был для вас основательным, надежным, перспективным, а самое главное, чтобы этот путь в конечном итоге привел вас к званию достойного гражданина государства российского", - заявил министр.