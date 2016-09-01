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Герасимов поздравил военнослужащих с посвящением в слушатели академии Генштаба

Армия и ОПК
1 сентября, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
К учебе в ней приступили более 250 военнослужащих Вооруженных сил РФ и зарубежных государств.
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Валерий Герасимов

Валерий Герасимов

© Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов поздравил военнослужащих с посвящением в слушатели Военной академии Генштаба.

К учебе в ней приступили более 250 военнослужащих Вооруженных сил РФ и зарубежных государств.

"Сегодня ряды академии пополнились лучшими представителями Вооруженных сил, министерств и ведомств РФ, а также армий дружественных стран. В разное время тысячи офицеров получили здесь фундаментальные знания по государственному и военному управлению, строительству и применению Вооруженных сил", - сказал Герасимов на торжественной церемонии, добавив, что имена многих из них вписаны в историю России.

Он напомнил, что в Великую Отечественную войну выпускники академии командовали войсками фронтов и армиями. "Сейчас ее воспитанники занимают высшие руководящие должности в Вооруженных силах РФ, в армиях стран СНГ и ряде других иностранных государств. Вам, товарищи слушатели, предстоит освоить теорию военного искусства, получить знания и навыки в области управления объединениями оперативно-стратегического звена", - обратился начальник Генштаба к слушателям.

Генерал отметил, что научно-педагогический состав академии, насчитывающий 341 доктора и кандидата наук, является элитой современной военной школы.

"Поздравляю вас с посвящением в слушатели Военной академии Генштаба ВС РФ. Желаю успехов в овладении наукой побеждать!" - заключил Герасимов.

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Герасимов, Валерий Васильевич
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