Возрожденное через полвека Тульское суворовское училище приняло первых воспитанников

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Возрожденное через полвека Тульское суворовское училище приняло первых воспитанниковАрмия и ОПК 1 сентября, 14:53
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ТУЛА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Тульское суворовское училище, возрожденное через почти полвека, приняло первых учащихся, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.
"Первого сентября 2016 года училище начало работу, здесь прошла торжественная линейка и урок мужества с участием ветеранов, выпускников Тульского суворовского училища прошлых лет", - сказали в пресс-службе.
В настоящее время в училище зачислены 240 человек, в том числе 76 жителей области. На конкурсной основе приняты на работу 162 человека преподавательского и воспитательского состава.
Суворовское военное училище - специализированное учебное заведение для мальчиков школьного возраста. Система суворовских училищ дает среднее школьное образование и готовит воспитанников к поступлению в высшие военные учебные заведения.
В Туле суворовское училище действовало с 1944 по 1960 годы. За 16 лет в нем получили образование более 900 человек. В марте этого года президент России Владимир Путин принял решение о возрождении Тульского суворовского военного училища.