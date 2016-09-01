Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Возрожденное через полвека Тульское суворовское училище приняло первых воспитанников

Армия и ОПК
1 сентября, 14:53 UTC+3 ТУЛА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина
В училище зачислены 240 человек, в том числе 76 жителей области
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТУЛА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Тульское суворовское училище, возрожденное через почти полвека, приняло первых учащихся, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Смотрите также
Суворовские военные училища. Досье

"Первого сентября 2016 года училище начало работу, здесь прошла торжественная линейка и урок мужества с участием ветеранов, выпускников Тульского суворовского училища прошлых лет", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время в училище зачислены 240 человек, в том числе 76 жителей области. На конкурсной основе приняты на работу 162 человека преподавательского и воспитательского состава.

Суворовское военное училище - специализированное учебное заведение для мальчиков школьного возраста. Система суворовских училищ дает среднее школьное образование и готовит воспитанников к поступлению в высшие военные учебные заведения.

В Туле суворовское училище действовало с 1944 по 1960 годы. За 16 лет в нем получили образование более 900 человек. В марте этого года президент России Владимир Путин принял решение о возрождении Тульского суворовского военного училища.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
Пассажирский самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово
3
В России создан новый легкий пулемет для армии
4
Пять минут до выстрелов: что сохранилось в памяти заложников Беслана
5
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
6
Китайский "Куньлунь" победил "Амур" в своем первом в истории матче чемпионата КХЛ
7
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
Темы дня
Реклама