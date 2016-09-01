Возрожденное через полвека Тульское суворовское училище приняло первых воспитанников

ТУЛА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Тульское суворовское училище, возрожденное через почти полвека, приняло первых учащихся, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Первого сентября 2016 года училище начало работу, здесь прошла торжественная линейка и урок мужества с участием ветеранов, выпускников Тульского суворовского училища прошлых лет", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время в училище зачислены 240 человек, в том числе 76 жителей области. На конкурсной основе приняты на работу 162 человека преподавательского и воспитательского состава.

Суворовское военное училище - специализированное учебное заведение для мальчиков школьного возраста. Система суворовских училищ дает среднее школьное образование и готовит воспитанников к поступлению в высшие военные учебные заведения.

В Туле суворовское училище действовало с 1944 по 1960 годы. За 16 лет в нем получили образование более 900 человек. В марте этого года президент России Владимир Путин принял решение о возрождении Тульского суворовского военного училища.