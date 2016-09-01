Условные диверсанты в ходе проверки вывели из строя Единый расчетный центр Минобороны РФ

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Условные диверсанты в ходе проверки вывели из строя Единый расчетный центр Минобороны РФАрмия и ОПК 1 сентября, 17:57
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Военные финансисты в ходе проверки боеготовности отработали действия при прекращении работы Единого расчетного центра Минобороны РФ в результате диверсии. Об этом сообщила в четверг заместитель главы военного ведомства Татьяна Шевцова.
"После получения вводной о прекращении функционирования Единого расчетного центра Минобороны России в результате действий диверсионно-разведывательных групп была отработана задача по бесперебойному обеспечению личного состава денежным довольствием. В этих условиях финансово-экономическая служба Вооруженных сил России организовала работу по использованию резервной базы данных Национального центра управления обороной РФ", - сказала Шевцова на селекторном совещании в Минобороны.
По ее словам, финансистам удалось организовать перечисление военным денежного довольствия через полевые учреждения Банка России.
"В целях устойчивого и бесперебойного банковского обслуживания, в том числе с учетом передислокации воинских формирований, было задействовано пять полевых учреждений Банка, одно из которых сформировано в ходе учений", - уточнила заместитель министра.
Подобные масштабные мероприятия с участием военных финансистов проводились впервые, подчеркнула Шевцова.
Внезапная проверка боеготовности проводилась в Вооруженных силах с 25 по 31 августа. Она охватила силы Южного военного округа, часть войск Западного и Центрального округов. Также к проверке привлекли Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска.