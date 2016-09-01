Корвет "Бойкий" и фрегат "Адмирал Эссен" примут участие в форуме "Армия-2016"

КАЛИНИНГРАД, 1 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Корвет "Бойкий" и фрегат "Адмирал Эссен" примут участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2016", сообщил в четверг ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

"Новейший корвет Балтийского флота проекта 20380 "Бойкий" и сторожевой корабль (фрегат) Черноморского флота проекта 11356 "Адмирал Эссен" покинули место дислокации - порт Балтийск в Калининградской области и взяли курс в порт Кронштадт Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота для последующего участия в мероприятиях международного военно-технический форум "Армия-2016", - рассказал Мартов.

Во время межбазового перехода на Балтике экипажи кораблей отработают плавание в узкостях, выполнят действия в случае тревоги, проведут тренировки по борьбе за живучесть кораблей, учения по связи, противовоздушной обороне и совместному маневрированию.

С 6 по 11 сентября Министерство обороны Российской Федерации проводит международный военно-технический форум "Армия-2016". В нем примут участие представители научных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также потребители продукции и услуг военного и двойного назначения из России и из-за рубежа. Морская программа мероприятий форума пройдет в Кронштадте.