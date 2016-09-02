СМИ: палубные истребители Су-33 оснастят сверхточными прицельными системами

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Палубные боевые самолеты Су-33 российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", который осенью отправится на несение боевой службы к берегам Сирии, оснастят высокоточными прицельными системами для сброса бомб СВП-24. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Министерство обороны России.
Издание утверждает, что "палубные истребители Су-33 в настоящее время оснащаются специализированной вычислительной подсистемой СВП-24, позволяющей применять обычные неуправляемые фугасные болванки с точностью управляемого оружия".
В компании-разработчике системы "Гефест и Т" подтвердили факт ведения работ.
По плану главного командования Военно-морского флота России, корабельная группа, в состав которой и войдет тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал Кузнецов, отправится на боевую службу в ноябре 2016 года.