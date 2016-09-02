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В России появится новый вертолет радиоэлектронной борьбы

Армия и ОПК
2 сентября, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Сейчас военные получают вертолеты Ми-8МТПР-1, которые ведут разведку и подавляют системы управления войсками и вооружением противника
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Новый комплекс радиоэлектронного подавления для транспортно-штурмовых вертолетов, способный нейтрализовать защищенные каналы связи и управления, разрабатывается в России. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Ведется работа по созданию абсолютно нового комплекса радиоэлектронного подавления. Он будет устанавливаться на транспортно-штурмовые вертолеты", - сказал собеседник агентства.

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Новый комплекс, заявил источник, призван подавлять самые защищенные каналы связи и управления, а также системы навигации и радиолокации. "По сравнению с существующими аналогами, у него будет расширенный функционал, а также увеличенная дальность подавления", - добавил источник.

Разработка комплекса, по его данным, находится уже на завершающей стадии. "В ближайшее время он выйдет на испытания", - добавил собеседник агентства.

Официальным подтверждением этих данных ТАСС не располагает.

Сейчас российские военные получают вертолеты радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, которые ведут разведку и подавляют системы управления войсками и вооружением противника. Они также обеспечивают групповую защиту авиации и наземной техники.

Только в 2016 году Вооруженные силы должны получить десять Ми-8МТПР-1.

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