В России появится новый вертолет радиоэлектронной борьбы

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Новый комплекс радиоэлектронного подавления для транспортно-штурмовых вертолетов, способный нейтрализовать защищенные каналы связи и управления, разрабатывается в России. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Ведется работа по созданию абсолютно нового комплекса радиоэлектронного подавления. Он будет устанавливаться на транспортно-штурмовые вертолеты", - сказал собеседник агентства.
Новый комплекс, заявил источник, призван подавлять самые защищенные каналы связи и управления, а также системы навигации и радиолокации. "По сравнению с существующими аналогами, у него будет расширенный функционал, а также увеличенная дальность подавления", - добавил источник.
Разработка комплекса, по его данным, находится уже на завершающей стадии. "В ближайшее время он выйдет на испытания", - добавил собеседник агентства.
Официальным подтверждением этих данных ТАСС не располагает.
Сейчас российские военные получают вертолеты радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, которые ведут разведку и подавляют системы управления войсками и вооружением противника. Они также обеспечивают групповую защиту авиации и наземной техники.
Только в 2016 году Вооруженные силы должны получить десять Ми-8МТПР-1.
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