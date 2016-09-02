Российские стеклопластиковые корабли на 90% состоят из отечественных комплектующих

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Около 10% комплектующих, необходимых для изготовления стеклопластиковых кораблей для ВМФ России, пока поставляются из-за рубежа. Об этом сообщил ТАСС в преддверии международного форума "Армия-2016" генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ) Владимир Середохо.

"При строительстве военной продукции около 90% применяемых комплектующих - отечественного производства. В настоящее время на СНСЗ внедрены все основные методы изготовления крупногабаритных конструкций из композитных материалов", - сказал собеседник агентства.

Открытым, по его словам, остается вопрос замещения импортных пенопластов. "Проводятся опытные работы по исследованию отечественного продукта. По вспомогательным материалам - работа также продолжается", - добавил Середохо.

СНСЗ строит для ВМФ России серию стеклопластиковых кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Александрит". Монолитный корпус из композитных материалов позволяет существенно снизить массу и продлить срок службы корабля.

Водоизмещение представителя проекта 12700 составляет около 900 тонн. Для борьбы с минами он оснащается тралами, а также телеуправляемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами.

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