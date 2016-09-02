Корабли Северного флота провели антитеррористические учения у платформы "Приразломная"

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МУРМАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Отряд кораблей и судов Северного флота провел антитеррористические учения у платформы "Приразломная" в Печорском море, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе флота.
"Отряд кораблей отработал ряд задач по предотвращению различных видов террористических угроз в районе деятельности морской ледостойкой стационарной платформы "Приразломная". Соответствующие тренировки провели антитеррористические подразделения, экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и экипажи палубных вертолетов Ка-27, базирующиеся на борту противолодочного корабля", - сказали в пресс-службе.
Экипаж спасательно-буксирного судна "Памир" также отработал оказание помощи и спасение людей в районе условной кризисной ситуации. Моряки с "Вице-адмирала Кулакова" провели учения по организации противолодочной и противовоздушной обороны отряда кораблей.
2 сентября отряд прошел пролив Карские ворота между островом Вайгач и Новой Землей и вышел в Карское море, уточнили в пресс-службе.
Очередной арктический поход кораблей Северного флота начался 30 августа. Как сообщалось ранее, отряду предстоит пройти Северным морским путем до Новосибирских островах, а по пути провести ряд учений.