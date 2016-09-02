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Шойгу сообщил о проблемах по срокам поставок ракетно-космической техники для Минобороны

Армия и ОПК
2 сентября, 12:24 дата обновления: 2 сентября, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
"Подчеркну, что в целом задания гособоронзаказа центром Хруничева выполняются", - сказал министр
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© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о проблемах в связи со сроками поставок ракетно-космической техники для военного ведомства от Центра имени Хруничева.

"Подчеркну, что в целом задания гособоронзаказа Центром Хруничева выполняются", - сказал министр.

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"Тем не менее, остается ряд проблемных вопросов, в частности, по срокам поставок продукции, которые неоднократно поднимались нами на селекторных совещаниях", - добавил он.

Шойгу напомнил, что Центр имени Хруничева является основным разработчиком и поставщиком средств выведения космических аппаратов - ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М", разгонных блоков "Бриз-М" и ракет-носителей легкого класса "Рокот". Он также отметил, что это предприятие определено головным разработчиком новейшего космического ракетного комплекса "Ангара".

"Одна из приоритетных задач Министерства обороны - формирование и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения", - отметил Шойгу. Министр подчеркнул, что ее реализация напрямую зависит от качества разработки и изготовления ракетно-космической техники.

Роскосмос: центр имени Хруничева работает над облегченной модификацией "Протона"

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Шойгу, Сергей Кужугетович
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