Шойгу сообщил о проблемах по срокам поставок ракетно-космической техники для Минобороны

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о проблемах в связи со сроками поставок ракетно-космической техники для военного ведомства от Центра имени Хруничева.

"Подчеркну, что в целом задания гособоронзаказа Центром Хруничева выполняются", - сказал министр.

"Тем не менее, остается ряд проблемных вопросов, в частности, по срокам поставок продукции, которые неоднократно поднимались нами на селекторных совещаниях", - добавил он.

Шойгу напомнил, что Центр имени Хруничева является основным разработчиком и поставщиком средств выведения космических аппаратов - ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М", разгонных блоков "Бриз-М" и ракет-носителей легкого класса "Рокот". Он также отметил, что это предприятие определено головным разработчиком новейшего космического ракетного комплекса "Ангара".

"Одна из приоритетных задач Министерства обороны - формирование и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения", - отметил Шойгу. Министр подчеркнул, что ее реализация напрямую зависит от качества разработки и изготовления ракетно-космической техники.

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