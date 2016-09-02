Шойгу: создаваемый в России летающий радар А-100 превосходит зарубежные аналоги

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Перспективный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100, который создается сейчас в России, превосходит зарубежные аналоги. Такое заявление сделал в пятницу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством военного ведомства.
"По своим характеристикам авиационный комплекс А-100 превосходит зарубежные аналоги. Его разведывательные возможности позволят обнаруживать новые классы целей, осуществлять наведение самолетов ударной авиации и управление ими", - сказал Шойгу.
По его словам, сейчас проект находится на стадии опытно-конструкторских работ под шифром "Премьер-476".
Ранее сообщалось, что А-100 будет создан на базе нового военно-транспортного Ил-76МД-90А (также известен как Ил-476). Как ожидается, испытания перспективного самолета дальнего радиолокационного обнаружения начнутся в 2017 году.