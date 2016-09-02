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Шесть "Варшавянок" для Тихоокеанского флота планируется создать в 2018-2021 гг.

Армия и ОПК
2 сентября, 20:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, сентября. /ТАСС
По словам источника, с 2019 года флоту будет передаваться по две лодки в год
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© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота (ТОФ) планируется построить с 2018 по 2021 годы. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник в военно-промышленном комплексе.

"Контракт на строительство шести подводных лодок будет заключен в ближайшие три месяца. Строительство будет проходить в период с 2018 по 2021 год", - сказал он.

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По словам источника, с 2019 года флоту будет передаваться по две лодки в год. Собеседник уточнил, что строительством серии, скорее всего, будут заниматься "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. "Это решение наиболее вероятное. У "Адмиралтейских верфей" эта серия отработана", - сказал он.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что часть заказа на строительство серии подлодок могут передать Амурскому судостроительному заводу на Дальнем Востоке.

Подлодки проекта 636.3, также известные как "Варшавянки", разработаны ЦКБ "Рубин". В боевом составе ВМФ России (Черноморский флот) уже находятся четыре подлодки этого проекта. Пятую и шестую подлодки планируется передать Черноморскому флоту в 2016 году.

Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3. Инфографика

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