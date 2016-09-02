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Источник: "Адмирал Кузнецов" дооборудуют для применения новых самолетов до конца сентября

Армия и ОПК
2 сентября, 20:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, сентября. /ТАСС
Ранее заместитель главкома ВМФ России сообщил, что корабль осенью отправится в поход, который продлится не меньше трех месяцев
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

© Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Модернизация тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", которая позволит ему использовать новые палубные истребители МиГ-29К/КУБ, завершится в конце сентября. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник в авиастроительной отрасли.

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"В 20-х числах сентября "Адмирал Кузнецов" будет дооборудован для использования истребителей МиГ-29К/КУБ. Речь идет о модернизации аэрофинишеров и радиотехнической части", - сказал источник. Официальным подтверждением этих данных ТАСС не располагает.

Ранее заместитель главкома Военно-морского флота России Виктор Бурсук сообщил, что "Адмирал Кузнецов" осенью отправится в поход, который продлится не меньше трех месяцев.

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На крейсере испытают обновленную авиагруппу, в которую входят истребители МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К. Ранее военно-дипломатический источник сообщал ТАСС, что палубная авиация "Адмирала Кузнецова" будет участвовать в нанесении ударов по боевикам в Сирии в октябре 2016 - январе 2017 года.

Как сообщалось ранее, в 2017 году "Адмирал Кузнецов" отправится на ремонт. Предполагается, что работы проведет Центр судоремонта "Звездочка", их длительность пока не определена. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявлял, что на модернизацию "Адмирала Кузнецова" потребуется два года, но предупреждал, что объемы и сроки могут измениться.

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© ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев

Северный рубеж России: боевые корабли флота

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