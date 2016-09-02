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Рыбинский "Вымпел" построил для Минобороны РФ пятый большой гидрографический катер

Армия и ОПК
2 сентября, 20:34 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Серов
Предназначение корабля - гидрографические и лоцмейстерские работы в прибрежных районах моря, также он способен доставлять людей и спецоборудование на необорудованное побережье
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Серов/. Рыбинский судостроительный завод "Вымпел" спустил на воду очередной большой гидрографический катер проекта "19920", выполнив госзаказ для Министерства обороны России, сообщили в пятницу в пресс-службе завода. После испытаний он отправится к месту приписки в Архангельск.

"Это уже пятый катер этого проекта, который "Вымпел" построил для Управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ. Контракт по этому проекту выполнен, завод приступил к строительству малого гидрографический катера", - уточнила руководитель пресс-службы завода Татьяна Герасимова.

Судно проекта "19920" водоизмещением 320 тонн и длиной почти 37 метров, получит свое имя по месту службы на Северном флоте. Экипаж катера - 11 человек. Его предназначение - гидрографические и лоцмейстерские работы в прибрежных районах моря. Также корабль способен доставлять людей и спецоборудование на необорудованное побережье.

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