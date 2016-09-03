КРЭТ: новые бортовые комплексы обороны для вертолетов создадут к 2018 году

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Разрабатываемые в России новые бортовые комплексы обороны (БКО) для индивидуальной защиты вертолетов могут создать в 2017-2018 годах. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Юрий Маевский.
"Да, ведутся (разработки - прим. ТАСС). Новые БКО будут отличаться большей номенклатурой подавляемых объектов, а также смогут более точно определять направления целей. При этом, кроме наращивания потенциала применяемых шумовых помех различных типов, идет активное внедрение интеллектуальных помех", - сказал Маевский.
Отвечая на вопрос о сроках создания таких комплексов, он предположил, что они появятся в 2017-2018 годах.
В настоящее время на вооружении российской армии стоят БКО "Витебск", предназначенные для индивидуальной защиты военных самолетов и вертолетов от поражения авиационными и зенитными ракетными комплексами, а также зенитными артиллерийскими комплексами ПВО противника наземного и морского базирования.