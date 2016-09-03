Беспилотники радиоэлектронной борьбы появятся в России к 2018 году

Минкавказа осенью начнет разработку законопроекта о курортном сбореЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:31
Глава Чугуевского района Приморья: "Лайонрок" стал самым разрушительным за 40 летПроисшествия 3 сентября, 11:26
"Азиатское суперкольцо": какие проблемы стоят на пути объединения энергосетейЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:22
Модификация комплекса РЭБ "Витебск" для военно-транспортных самолетов прошла испытанияАрмия и ОПК 3 сентября, 11:15
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорывуЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:12
Российские средства РЭБ способны защитить от угроз из космосаАрмия и ОПК 3 сентября, 11:10
Беспилотники радиоэлектронной борьбы появятся в России к 2018 годуАрмия и ОПК 3 сентября, 11:05
КРЭТ: новые бортовые комплексы обороны для вертолетов создадут к 2018 годуАрмия и ОПК 3 сентября, 11:02
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 годуЭкономика и бизнес 3 сентября, 10:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты, предназначенные для ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), появятся в России через год-полтора, сообщил в интервью ТАСС заместитель гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) Юрий Маевский.
"Такие разработки ведутся. К ним относятся как работы по созданию средств для их (беспилотников - прим. ТАСС) радиоэлектронной защиты от средств противовоздушной обороны, так и работы по созданию многоцелевых беспилотных комплексов со сменными целевыми нагрузками РЭБ.
Сейчас реализуются оба направления. В ближайшие год-полтора, я думаю, уже появятся", - сказал Маевский.
Он напомнил,что сейчас военные многих стран используют беспилотники, которые обычно выступают в роли разведчиков или ударных средств.
В КРЭТ, подчеркнул собеседник агентства, рассматривают создание средств противодействия беспилотным аппаратам "как весьма актуальный вопрос". "Думаю, в ближайшие полгода мы покажем Минобороны свои наработки в этой области", - уточнил заместитель главы концерна.
Сейчас российская армия располагает специализированными вертолетами РЭБ Ми-8МТПР-1, которые могут вести разведку и подавлять системы управления войсками и вооружением противника. Эти машины способны обеспечивать групповую защиту авиации и наземной техники.
Как сообщалось ранее, только в 2016 году Вооруженные силы должны получить десять Ми-8МТПР-1. Кроме того, накануне источник в "оборонке" рассказал ТАСС, что вскоре в России появится новый вертолет РЭБ.