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Беспилотники радиоэлектронной борьбы появятся в России к 2018 году

Армия и ОПК
3 сентября, 11:05 UTC+3
Сейчас военные многих стран используют беспилотники, которые обычно выступают в роли разведчиков или ударных средств
Материал из 1 страницы
© Евгений Курсков//ТАСС, архив

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты, предназначенные для ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), появятся в России через год-полтора, сообщил в интервью ТАСС заместитель гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) Юрий Маевский.

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"Такие разработки ведутся. К ним относятся как работы по созданию средств для их (беспилотников - прим. ТАСС) радиоэлектронной защиты от средств противовоздушной обороны, так и работы по созданию многоцелевых беспилотных комплексов со сменными целевыми нагрузками РЭБ.

Сейчас реализуются оба направления. В ближайшие год-полтора, я думаю, уже появятся", - сказал Маевский.

Он напомнил,что сейчас военные многих стран используют беспилотники, которые обычно выступают в роли разведчиков или ударных средств.

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В КРЭТ, подчеркнул собеседник агентства, рассматривают создание средств противодействия беспилотным аппаратам "как весьма актуальный вопрос". "Думаю, в ближайшие полгода мы покажем Минобороны свои наработки в этой области", - уточнил заместитель главы концерна.

Сейчас российская армия располагает специализированными вертолетами РЭБ Ми-8МТПР-1, которые могут вести разведку и подавлять системы управления войсками и вооружением противника. Эти машины способны обеспечивать групповую защиту авиации и наземной техники.

Как сообщалось ранее, только в 2016 году Вооруженные силы должны получить десять Ми-8МТПР-1. Кроме того, накануне источник в "оборонке" рассказал ТАСС, что вскоре в России появится новый вертолет РЭБ.

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Информация для проекта предоставлена "Концерном Радиоэлектронные технологии"

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