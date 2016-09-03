Российские средства РЭБ способны защитить от угроз из космоса

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Созданные в России комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны уже сегодня защитить объекты инфраструктуры от воздушно-космического нападения, заявил в интервью ТАСС заместитель гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Юрий Маевский.

"Существующие сегодня комплексы и средства разработки КРЭТ уже способны решать основные задачи по обеспечению защиты от воздушно-космического нападения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что защита военных и государственных объектов от воздушно-космического нападения строится на комплексном подходе, и ее обеспечивает не одна система или комплекс. "В основе этой защиты лежит борьба с системами радиолокационной разведки, связи и бортовыми РЛС", - пояснил Маевский.

Он напомнил, что элементы разрабатываемого сейчас в России новейшего комплекса РЭБ для борьбы с космическими угрозами уже проходят испытания.

Как Маевский сообщал ранее, система будет размещаться на наземных, воздушных и морских носителях. По его словам, создаваемый комплекс РЭБ - это продолжение таких комплексов, как "Красуха" и "Москва-1", но на новых техническом и технологическом уровнях. "При ее создании мы учитываем особенности современных и перспективных радиоэлектронных систем потенциального противника, которые этот комплекс и должен нейтрализовать", - пояснил он.