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Модификация комплекса РЭБ "Витебск" для военно-транспортных самолетов прошла испытания

Армия и ОПК
3 сентября, 11:15 UTC+3
"Все необходимые испытания на некоторых типах самолетов уже проведены", - сказал собеседник агентства
Материал из 1 страницы
Комплекс "Витебск"

Комплекс "Витебск"

© КРЭТ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Модификация комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Витебск" для военно-транспортных самолетов прошла испытания, сообщил в интервью ТАСС заместитель гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) Юрий Маевский.

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"Комплекс такой создан. В том числе все необходимые испытания на некоторых типах самолетов уже нами проведены. Решается вопрос о размещении этого комплекса на ряде других самолетов", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что "Витебск" - это семейство комплексов, которые могут быть адаптированы практически к любому типу самолетов, включая военно-транспортные и гражданские. Ранее в КРЭТ сообщали, что испытания этой версии "Витебска" завершатся во втором квартале 2016 года.

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Информация для проекта предоставлена "Концерном Радиоэлектронные технологии"

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