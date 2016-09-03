Модификация комплекса РЭБ "Витебск" для военно-транспортных самолетов прошла испытания

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Модификация комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Витебск" для военно-транспортных самолетов прошла испытания, сообщил в интервью ТАСС заместитель гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) Юрий Маевский.

"Комплекс такой создан. В том числе все необходимые испытания на некоторых типах самолетов уже нами проведены. Решается вопрос о размещении этого комплекса на ряде других самолетов", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что "Витебск" - это семейство комплексов, которые могут быть адаптированы практически к любому типу самолетов, включая военно-транспортные и гражданские. Ранее в КРЭТ сообщали, что испытания этой версии "Витебска" завершатся во втором квартале 2016 года.