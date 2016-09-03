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ОПК создала систему, способную перехватывать управление беспилотниками

Армия и ОПК
3 сентября, 9:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
Данная система может не только перехватывать управление дронами, но и определять местонахождение того, кто стоит за пультом управления
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Комплекс, способный перехватывать управление беспилотниками и определять местонахождение его оператора, создали в Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех"). Об этом ТАСС сообщил представитель корпорации.

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"Наш ВНИИ "Эталон" разработал систему противодействия каналам управления беспилотников. Данная система может не только перехватывать управление дронами, но и определять местонахождение того, кто стоит за пультом управления", - сказал собеседник агентства.

По его словам, система предназначена не только для борьбы с беспилотными летательными аппаратами - с ее помощью можно подавлять вещательные станции, командные пункты связи, сигналы сотовых сетей, сети Wi-Fi, WiMax и DECT.

"Можно поставить широкополосную помеху и давить все сигналы, можно поставить узкополосную и подавлять определенный диапазон частот, можно поставить информационную помеху, которая будет искажать информацию", - пояснил представитель ОПК.

Он отметил, что от обнаружения беспилотника до подавления сигнала управления уходит порядка 25 секунд, а если частоты известны заранее, то порядка 700 микросекунд.

Как пояснил собеседник агентства, дроны автоматически возвращаются в точку запуска при глушении сигнала управления. "Чтобы предотвратить это, система создает ложное навигационное поле, меняя динамические координаты, в результате чего беспилотник уводится в сторону и в конечном счете может приземлиться там, где необходимо нам, а не оператору", - резюмировали в ОПК.

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