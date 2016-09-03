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ВМФ России в 2018 году получит от "Северной верфи" сразу три корвета

Армия и ОПК
3 сентября, 10:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
Еще три корвета, относящиеся к этому семейству, строятся на Амурском судостроительном заводе
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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. "Северная верфь" в 2018 году передаст Военно-морскому флоту России сразу три корвета проектов 20380 и 20385, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2016".

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© Ладислав Карпов/ТАСС
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"Передача "Гремящего", "Ретивого" и "Строгого" намечена на 2018 год, передача "Проворного" - на 2019 год", - сказал представитель завода.

"Гремящий" и "Проворный" относятся к проекту 20385. "Ретивый" и "Строгий" строятся по проекту 20380, но отличаются от предшественников улучшенным радиотехническим вооружением.

Еще три корвета, относящиеся к этому семейству, строятся на Амурском судостроительном заводе. Как ожидается, до конца года будут заложены новые корабли этого типа.

Сейчас в составе ВМФ России находятся четыре корвета проекта 20380. Первый из них, "Стерегущий", вступил в строй в 2008 году. В 2011-2014 годах за ним последовали "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий".

Представители проекта 20380 имеют водоизмещение 1,8 тысячи тонн и способны развивать скорость до 27 узлов. Дальность их плавания достигает 4 тысяч миль. Основу вооружения этих кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", также каждый корвет несет вертолет Ка-27. Проект 20385, как сообщалось ранее, оснащается ударным ракетным комплексом "Калибр-НК".

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