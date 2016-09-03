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ВМФ России получит первое судно тылового обеспечения типа "Эльбрус" в 2016 году

Армия и ОПК
3 сентября, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
В четвертом квартале этого года планируется спустить на воду второе судно этого типа, получившее наименование "Всеволод Бобров"
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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Головное судно тылового обеспечения проекта 23120 "Эльбрус" будет передано Военно- морскому флоту России до конца 2016 года.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе строящей судно "Северной верфи" в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2016".

"Судно тылового обеспечения "Эльбрус" должны передать Министерству обороны до конца 2016 года", - сказал представитель предприятия.

В четвертом квартале этого года планируется спустить на воду второе судно этого типа, получившее наименование "Всеволод Бобров". Третий представитель проекта, "Капитан Шевченко", был заложен летом 2014 года.

Суда проекта 23120 предназначены для погрузки, хранения, транспортировки и передачи сухих грузов на берег и корабли, для буксировки кораблей и судов, а также оказания помощи их экипажам. За счет высокого ледового класса ARC4 эти суда способны работать в арктических широтах. Ранее в Минобороны заявляли, что каждый из флотов ВМФ России получит аналоги "Эльбруса".

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