Третий фрегат типа "Адмирал Горшков" спустят на воду в 2017 году

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Спуск на воду третьего фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко" перенесен еще на год, на третий квартал 2017 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе строящей корабль "Северной верфи" в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2016".

"Третий фрегат серии - "Адмирал Головко" - планируется спустить на воду в третьем квартале 2017 года", - сказал представитель предприятия.

Ранее адмирал Виктор Чирков, занимавший тогда пост главкома ВМФ России, заявлял журналистам, что фрегат спустят на воду в 2016 году.

На втором фрегате, получившем наименование "Адмирал Касатонов", ведутся достроечные работы и швартовные испытания, рассказали на "Северной верфи". "Работы производятся в соответствии с генеральным графиком сдачи заказа. До конца 2016 года планируется вселение экипажа на борт корабля. Проведена центровка главных двигателей, ведется погрузка электрооборудования и спецтехники, на заказе подключено штатное электропитание, ведется подготовка к передаче помещений под зашивку и окраску", - уточнили на заводе.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" был заложен в 2006 году. С 2014 года он находится на испытаниях, однако до сих пор не вступил в строй. Как ожидается, его передадут флоту в ноябре.

Фрегаты проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн. Они несут ракеты "Оникс" или "Калибр", оснащены зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" и другим вооружением. Предполагается, что ВМФ России получит шесть фрегатов этого типа.